Fiorello, gag perfida su Landini: “Gli faccio organizzare uno sciopero davanti all’Ariston di Sanremo”

Si avvia alla conclusione la quarta settimana di VivaRai2!: Fiorello e la sua banda hanno dato anche questa mattina il buongiorno alla loro maniera, con la consueta dose di buonumore, tra musica e notizie del giorno. Fiorello sarà co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024.

L’annuncio è arrivato da Amadeus ieri sera in diretta al Tg1 e lo showman sostiene di non averla presa bene: “Inutile girarci intorno, ieri sera al Tg1 l’amico del giaguaro ne ha fatta un’altra, ha annunciato le co-co del festival e tra loro c’è un co-co che sono io. Ma no, io non lo sapevo! Io ora chiamo Landini e faccio organizzare uno sciopero, vado fuori all’Ariston con i cartelli”. “Gli ho detto che lo andavo a prendere solo alla fine, farò le tre di notte ogni sera e sarò stanco morto. È capace che manco ci vado all’ultima puntata – scherza ancora Fiorello -. Ho contatti con la Nove, la mattina vado lì e faccio ‘VivaRaiNove!'”. Mercoledì sera Amadeus al Tg1 ha infatti svelato il cast completo delle co-conduzioni: il mercoledì Giorgia, il giovedì Teresa Mannino, il venerdì Lorella Cuccarini e per la finale, appunto, l’amico Ciuri.

Appello di Fiorello a Berlusconi: “Non ci controprogrammare”

Poi un appello all’Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri ha annunciato che manterrà la normale programmazione nella settimana del festival: “Pier Silvio, non ci controprogrammare, lasciaci stare, è l’ultimo Sanremo di Amadeus… Non controprogrammare il sabato, non mettere la De Filippi! Se tu non metti C’è posta per te, se ti fa piacere vengo a fare una prima serata a Mediaset, un’oretta secca su Canale 5, affare fatto? Ci sentiamo oggi pomeriggio. Dirò di più, vengo gratis!”, ha detto scherzando tra le risate dei presenti. Chiosa ancora sul tema musica con Pupo che a gennaio canterà per la pace al Cremlino: “So che tra l’altro si fa cambiare nome lì. Lo chiamano… Pupin! E canterà “Su di noi” tutta in russo…”.