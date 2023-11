Fiorello col turbo: Totti e Spalletti fanno pace a “Viva Rai2”. Mengoni co-conduttore di Sanremo: l’annuncio

Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato nella prima puntata di Viva Rai2. Lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2 inizia col botto: centinaia di fan sul lungotevere per il ritorno in diretta, nella nuova location del Foro Italico. Tra gli ospiti della prima puntata, acclamatissimi dalla folla, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, Marco Mengoni, reduce dal trionfo delle prime date europee del tour. E Amadeus. Poi il “cloou”: una telefonata in diretta con mister Spalletti che sigla la pace con il capitano giallorosso. Un inizio coi fiocchi per Fiorello.

Fiorello, “Viva Rai2” parte col botto: Amadeus, Totti, Mengoni

Arrivano su un piccolo mezzo ornato di fiori “sanremesi” Amadeus e Marco Mengoni. Il cantante, appena entra nel piccolo studio, si inchina di fronte al “Re Totti”. Quindi l’annuncio ufficiale: sarà lui il super ospite e co conduttore della prima puntata della prossima edizione di Sanremo. Amadeus ha svelato: “Marco Mengoni, in qualità di vincitore della scorsa edizione del festival, sarà il super ospite musicale della prima puntata di Sanremo 2024 e anche il coconduttore della prima serata del festival”. Mengoni e Amadeus si erano collegati con Fiorello, prima dell’annuncio nel glass del Foro Italico, da via Asiago. Vestiti da mimi silenziosi, per giocare sulle proteste degli abitanti della zona che hanno indotto il programma al trasloco. Nel finale della puntata Mengoni e Fiorello hanno duettato mimando un incontro di box su un ring allestito sull’asfalto fuori dallo studio glass. Al duetto si è unito alla fine anche Francesco Totti. La telefonata in diretta tra Spalletti e l’ex allentatore della Roma e ora della Nazionale è un happening clamoroso.

Pace fatta Totti Spalletti: la telefonata di Fiorello

Il colloquio è cordialissimo. L’ex capitano della Roma prima si è collegato dallo stadio Olimpico dove ha accennato, solo sul prato, ‘Grazie Roma’ di Venditti. Poi ha raggiunto nel glass Fiorello, il quale, avendo letto dell’apertura alla ‘pace’ tra Totti e il suo ex allenatore, si è buttato a pesce. Ha chiamato Spalletti in diretta. “Sai chi c’è alla mia sinistra Luciano? C’è Francesco Totti, hai presente quel centrocampista, quell’attaccante che avevi qui quando allenavi la Roma”, dice Fiorello scherzando: “Francesco vi volete dire qualcosa qua in diretta, vi date un appuntamento per questo abbraccio?” chiede il conduttore. E il ct della Nazionale risponde: “Sto abbastanza bene, grazie. Ora mi sento anche un po’ meglio. Dov’è l’appuntamento?”. Quindi la proposta:

Totti e Spalletti, appuntamento al Bambin Gesù

“Sarebbe bello che lui venisse insieme a me – dice Spalletti- a trovare gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù: una cosa insieme, per donarla anche un po’ agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donare quel momento a tanti bambini che conosciamo, con i quali abbiamo condiviso molte emozioni nella Roma”. “Va bene”, risponde l’ex capitano giallorosso. “E pace fu”. I due si sono dati appuntamento per un abbraccio all’ospedale Bambin Gesù, che entrambi frequentano per progetti di solidarietà.

“L’elezione diretta del premier è cosa buona e giusta”

L’elezione diretta del premier “è cosa buona e giusta”. Fiorello fa un’incursione anche sull’attualità politico mostrando la ‘bozza’ della riforma costituzionale che introduce il premierato. “Chi me l’ha data? L’ad della Rai Roberto Sergio”, ha scherzato Fiorello. “Vi leggo una parte: art. 1 il premier è eletto dai cittadini, che è cosa buona e giusta; d’altronde questa è Telemeloni”, ha esordito, con la consueta ironia. Per poi proseguire: “Art. 2 introduzione della norma antiribaltone, Art. 3 stop ai senatori a vita nominati dal Quirinale. Sicuramente ci saranno polemiche ma noi quando ci sono polemiche svicoliamo”.