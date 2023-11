Esplosione nella notte in un centro per migranti nel Viterbese: almeno 12 feriti, 4 sono gravi

Prima un’esplosione, poi il crollo: a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, è venuta giù una struttura che ospitava un centro di accoglienza per migranti. All’interno c’erano 31 persone. I feriti sarebbero almeno 12, alcuni dei quali in gravi condizioni. Fra loro vi sarebbero anche alcuni minori: secondo quanto emerso, la struttura ospitava famiglie. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno escluso che vi siano persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I soccorsi sono stati immediati.

L’esplosione nel centro per migranti

L’esplosione, che testimoni hanno descritto come un boato che ha fatto pensare a un terremoto, è avvenuta intorno all’una di notte. Allo stato attuale non se ne conoscono le cause. Il sindaco Massimo Bambini, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha parlato dell’ipotesi di una fuga di gas, rimandando comunque alle indagini per il chiarimento su quanto avvenuto. L’immobile sarebbe un ex capannone convertito in due unità abitative per i migranti. Sull’incidente indaga la squadra mobile di Viterbo e sono in corso i rilievi del caso.

L’intervento dell’elisoccorso: i feriti più gravi trasferiti anche a Roma e Siena

Il prefetto ha convocato d’urgenza una riunione del Coc, il centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza. In supporto alle operazioni sono intervenuti anche i carabinieri di Lazio e Umbria ed è stata attivata la Protezione civile. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso e i feriti, oltre che negli ospedali della zona, sono stati trasferiti anche Viterbo, Roma e Siena, dove secondo le prime informazioni sono arrivati i casi in codice rosso. Le situazioni più gravi sarebbero quattro.