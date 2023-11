Eleonora Giorgi, annuncio drammatico: “Ho un tumore al pancreas, mi serve l’amore del mio pubblico”

Eleonora Giorgi ha un tumore. Lo ha rivelato la stessa attrice nel corso del programma ‘Pomeriggio Cinque‘ in onda su Canale 5 ospite di Myrta Merlino. “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas“, ha infatti raccontato la Giorgi che poi ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai suoi fan: “La mia famiglia, a parte le persone più care, è il mio pubblico: ho bisogno di voi, del vostro amore. Ora inizierò un cammino che condividerò con tante altre persone: chemio, operarsi e poi… il ritorno. Ma non dobbiamo vergognarci di essere malati! Tornerò qui, Myrta, con la parrucchetta!”, ha concluso con un grande sorriso, Eleonora Giorgi.

L’annuncio a sorpresa di Eleonora Giorgi sul tumore

La grande attrice italiana aveva iniziato a parlare con commozione della sua malattia: “La mia vita è stata quasi come un reality show. Non ero un’aspirante attrice, qui 50 anni fa avevo 19 anni e ho girato il mio primo film. E la mia vita è cambiata. Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c’è il pubblico. La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa..”. Commozione in studio, applausi, preghiere.