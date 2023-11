Domani al Senato la presentazione del Rapporto della Corte dei Conti Europea sull’esercizio 2022

Si terrà domani, venerdì 24 novembre in Senato, alle ore 10, presso l’Aula convegni di Palazzo Carpegna (Via degli Staderari 2) la presentazione, su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, del Rapporto annuale della Corte dei Conti Europea sull’esercizio finanziario 2022.

Presiede i lavori l’on. Antonio Giordano, porta il suo saluto il dott. Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti. Relatore sarà il dott. Pietro Russo. L’incontro si articolerà in due sessioni: la prima dal titolo “Fondi strutturali e Recovery and Resilience Facility: nuove sfide per Istituzioni Europee e Amministrazioni nazionali”.

Intervengono il dott. Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti, l’on. Caterina Chinnici del Parlamento Europeo, il dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, direttore della struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio.

La seconda sessione dal titolo “Recovery e Resilience Facility: nuovo Piano Marshall per l’Italia?”. Intervengono l’on. Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef, il senatore Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato, l’on. Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il prof. Luciano Monti, Luiss Policy Observatory.

Le conclusioni sono affidate al dott. Domenico Lombardi, direttore del Luiss Policy Observatory.

Giornalisti e ospiti devono accreditarsi scrivendo a stampa.fdi@senato.it