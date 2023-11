De Luca: «Demenziale, il Pd è l’unico partito che si fa eleggere il segretario dai passanti»

«Il Pd è l’unico partito al mondo che si fa eleggere il segretario dai passanti per strada. È demenziale». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la presentazione del suo libro “Nonostante il Pd” a Roma.

De Luca e l’affondo contro i “marpioni” del Pd

Perché hanno eletto Elly Schlein? «Innanzitutto», riporta Italpress, «c’era un’esigenza di rinnovamento profondissima, poi perché, hanno pesato i “marpioni” delle correnti del Pd, che in questo momento sono in sonno», ha spiegato, sottolineando che il partito al momento fa i conti con «vuoti programmatici, difetti di leadership e correntismo volgare. Un partito vive se è uno strumento di miglioramento della vita: se viene percepito come una cosa inutile è destinato all’estinzione».

«Il partito non ha alcuna credibilità»

«Siamo nella palude. Il rinnovamento del Pd non ha alcuna credibilità», ha continuato De Luca. «La mia contestazione parte dalle domande che ho rivolto a Schlein, a cui non ho avuto risposta: chi ha governato questo partito e questo Paese in questi ultimi 10 anni?». E ancora: «Chi ha portato alla sconfitta elettorale? Chi ha la responsabilità di aver portato al governo in Italia l’ultradestra europea? Io li vedo ancora in campo, stanno tutti a sostenere Schlein», ha sottolineato. «Nel Pd, più si perde e più si avanza».

De Luca: il Pd è una specie di Lotta continua

«La mia polemica con gli attuali dirigenti è che il Pd è un partito ininfluente per quanto riguarda il destino dell’Italia. Un partito che si riduce ad essere una specie di Lotta continua non governa l’Italia», ha concluso. «Dobbiamo fare un’operazione verità, richiamando tutti a fare i conti con la realtà: il riconoscimento dell’errore è l’inizio della salvezza».