Caltanissetta, caos al Cpr: attivisti si incatenano per bloccare il bus con i migranti da rimpatriare

È stato bloccato da alcuni attivisti un pullman di migranti che dovevano essere rimpatriati. I manifestanti, circa una ventina, si sono fatti trovare fuori dal centro di Pian del Lago di Caltanissetta da dove era in partenza un pullman per rimpatriare gli ospiti del Cpr. Sono 17 gli attivisti fermati dalla polizia per aver bloccato un pullman della polizia con a bordo quindici migranti che stavano per essere rimpatriati. Dopo aver bloccato il pullman, due di loro si sono incatenati sotto il mezzo, impedendone la marcia. I fermati sono in questura per essere identificati e denunciati.

Blitz al Cpr, attivisti si incatenano sotto il bus di migranti

Quanto accaduto a Pian del Lago nella zona di Caltanissetta assume contorni sconcertanti in un momento in cui si sta facendo di tutto per tutelare l’immigrazione legale e fronteggiare quella illegale. La provenienza degli attivisti non è stata resa nota – riporta ilò Giornale- . Ma non è difficile supporre che gruppi della sinistra più immigrazionista si siano “attivati”. Il gruppo ha fermato il pulmino e si è reso necessario l’intervento della polizia per allontanare i facinorosi che volevano impedire il rimpatrio degli irregolari secondo la legge.

Il precedente nel luglio scorso

17 attivisti sono stati portati in questura, ma mentre veniva completato l’allontanamento, due di loro si sono incatenati sotto il bus. La “guerra” Ai Cpr è la prima delle priorità della sinistra, soprattutto dopo il Trattato con l’Albania. Del resto non è la prima volta che a Pian Del Lago avvengono casi limite di protesta. Nel luglio scorso un gruppo di tunisini ha messo su una vera rivolta: hanno incendiato materassi e divelto mattoni dalla struttura che sono stati successivamente scagliati contro gli agenti di guardia.