Bruxelles proroga di 6 mesi il pacchetto di aiuti di Stato, Meloni: “Ottimo per le imprese e il Sud”

Una buona notizia da Bruxelles nel quadro degli aiuti alle imprese e agli investimenti. La Commissione europea ha prorogato le misure previste dal Quadro Temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. Che era stato approvato lo scorso marzo per il protrarsi della guerra russo-ucraina.

Ue, prorogato il pacchetto temporaneo per gli aiuti di Stato

Dopo la consultazione con i ventisette governi, è arrivata la decisione di prorogare fino a fine giugno 2024 (non fino a marzo, come inizialmente proposto) alcune sezioni del regime temporaneo di aiuti di Stato, introdotto durante la crisi energetica con Mosca. In una nota la Commissione Ue spiega che con la proroga gli Stati membri potranno “mantenere i loro regimi di sostegno. Per coprire il prossimo periodo di riscaldamento invernale. Come rete di sicurezza nel caso in cui alcune aziende continuino a essere colpite dalle perturbazioni economiche causate dalla crisi”. La bozza di proroga trasmessa ai governi a inizio mese proponeva di prorogare il regime di soli tre mesi, fino alla fine di marzo. Mentre la proposta finale allunga la proroga fino alla fine di giugno.

Meloni: siamo soddisfatti, è una buona notizia

Da Roma la premier Giorgia Meloni accoglie con soddisfazione il passo di Bruxelles. “Ci consentirà di continuare a sostenere imprese, lavoratori e fasce sociali più bisognose”, dice il capo del governo. “L’esecutivo europeo accoglie così la richiesta, portata avanti prima di tutto dall’Italia, di consentire una fase di uscita graduale e sostenibile dalle misure di sostegno adottate dal governo negli scorsi mesi”. Questa decisione – aggiunge Meloni – consentirà al governo italiano di continuare a sostenere le imprese e i lavoratori. Soprattutto le donne, i giovani e le fasce sociali più bisognose. Soprattutto nelle zone del Mezzogiorno d’Italia che ancora devono riguadagnare competitività”.

Utile per le imprese, i lavoratori più fragili e il Sud

“Si apre così – continua la premier – “la possibilità di lavorare con la Commissione europea per la futura definizione di misure più mirate. E di carattere più strutturale per stimolare la crescita e la capacità di attrarre investimenti nelle nostre Regioni del Sud. Si tratta di un ulteriore tassello, accanto alla creazione di una Zes unica, per accrescere la competitività e le opportunità di sviluppo economico del nostro Mezzogiorno e dell’intero Paese”.

Fitto: è una misura chiesta dall’Italia

Anche il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, commenta con favore la decisione di prorogare di 6 mesi alcune misure del Temporary Framework. “Una misura temporanea chiesta dall’Italia per continuare a sostenere i lavoratori più fragili e le imprese che investono nel Mezzogiorno”, scrive il ministro su X.