Ballando con le stelle battuto ancora da Canale 5. E Mammucari e Caprarica quasi vengono alle mani

Ballando con le stelle anche sabato scorso è stato superato, nello share, dallo show di Canale 5 Tu si que vales. Che con il 27,9% si piazza la primo posto tra i programmi serali, lasciando in seconda posizione il programma condotto da Milly Carlucci (23,2%). Che vi sia una certa stanchezza per la verbosità dei giurati e per le loro polemiche è indubbio. Tanto che anche sui social molti lo sottolineano: anziché uno spettacolo di ballo è diventata una rissa continua. E ciò si deve indubbiamente alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli e di Guillermo Mariotto. In questa edizione sempre alleati quando si tratta di colpire un concorrente a loro sgradito.

E proprio su questo si è acceso anche sabato scorso il battibecco verbale con Teo Mammucari, che non ha risparmiato strali ai due giurati, ripetendo che il prossimo anno dovranno lasciare la giuria di Ballando perché “ci avete stufato”. In particolare Mammucari non ha gradito il 10 dato a Antonio Caprarica, che ha definito un “cane”, con un intervento assai poco elegante.

«Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato, balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane malato senza una zampa”.

Caprarica dalla sala delle stelle ha replicato: “Io sarò un cane ma tu sei un cafone”. E dopo, quando Mammucari è tornato con gli altri concorrenti, secondo il sito di Davidemaggio.it, si sarebbe sfiorata la rissa: “Rientrato in sala delle stelle, Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Gli insulti, però, a un certo punto sono stati tali da portarli ad un faccia a faccia troppo ravvicinato; i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente. Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle.