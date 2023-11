Arrestata in Arabia per uno spinello, liberata la hostess italiana Ilaria De Rosa: è in viaggio per Roma

Ilaria De Rosa è stata liberata ed è in viaggio verso l’Italia. A dare la buona notizia sulla liberazione dell’hostess è Pierantonio Zanettin, capogruppo di FI in commissione Giustizia del Senato. “Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana (Treviso) arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa. Ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali. Potrà così finalmente riabbracciare familiari ed amici. Complimenti sinceri al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani”. aggiunge il senatore azzurro. “Che ha seguito personalmente la delicata vicenda, e al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza“.

Liberata la hotess italiana Ilaria De Rosa

La hostess di 23 anni, originaria di un paesino del Trevigiano, era in carcere in Arabia Saudita dal 4 maggio con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nonostante lei si sia sempre dichiarata innocente, il governo arabo non le ha concesso nessuno sconto pena. Ed è uscita come previsto dopo sei mesi di detenzione. Inoltre la ragazza non potrà più tornare in Arabia Saudita perché espulsa dal Paese.

Arrestata in Arabia Saudita per uno spinello

De Rosa, all’epoca residente a Gedda come dipendente della compagnia Avion Express, aveva chiesto più volte la grazia che non le era mai stata concessa. Secondo il Tribunale di Gedda, la polizia avrebbe trovato De Rosa con uno spinello in mano. Ma la giovane si è sempre difesa dicendo che non era suo e che non ne aveva fatto uso. Nel corso della prima udienza un paio di coetanei si erano assunti la responsabilità di essere loro i detentori della droga (hashish), ma questo non era bastato a scagionare la giovane assistente di volo.