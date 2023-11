Allarme dall’agenzia del farmaco francese: rischio ictus e infarto con alcuni medicinali contro il raffreddore

Sta facendo discutere l’allarme lanciato dall’agenzia nazionale francese per la sicurezza dei farmaci. L’organismo che fa riferimento al ministero della Salute transalpino ha infatti sconsigliato l’assunzione di farmaci vasocostrittori nel caso di raffredore. Il motivo? «Infarti miocardici e ictus possono verificarsi dopo l’uso di farmaci vasocostrittori (pseudoefedrina) per alleviare i sintomi del raffreddore. Il rischio è molto basso ma questi eventi possono verificarsi indipendentemente dalla dose e dalla durata del trattamento».

Quali sono i farmaci che espongono al rischio di ictus e infarto

«La gravità di questi incidenti e la persistenza di casi – prosegue l’ANSM – nonostante le raccomandazioni già diffuse, associate al carattere non indispensabile dei vasocostrittori, spingono l’ANSM a sconsigliarne l’uso». I principali farmaci contro i sintomi del raffreddore – che nelle istruzioni per l’uso prevedono comunque anche i effetti indesiderati come gli incidenti cardiovascolari (rarissimi) – sono noti in Francia con i marchi Actifed Rhume, Dolirhume Humex Rhume, Rhinadvil Rhume.

Alla raccomandazione si associano i medici generici, il Consiglio degli otorini e l’ordine naizonale dei farmacisti. I farmaci sono commercializzati anche in altri paesi europei e l’ANSM ha chiesto una loro rivalutazione a livello europeo sulla base di nuovi dati. La procedura è iniziata nel febbraio 2023 ed è tuttora in corso. Tutti i farmaci che l’ANSM “sconsiglia” restano in libera vendita nelle farmacie e nei supermercati, senza bisogno di prescrizione.

Come alleviare il raffreddore? Per l’Ansm meglio non ricorrere ai farmaci

Le raccomandazioni dell’Agenzia del farmaco francese? Paradossalmente, il consiglio è quello di non assumere farmaci. «Il comune raffreddore guarisce spontaneamente in 7-10 giorni – si legge sul sito di Ansm – Semplici azioni aiutano ad alleviare il disagio associato ai sintomi del raffreddore. Inumidire l’interno del naso con soluzioni lavanti adeguate: siero fisiologico, acqua termale o acqua di mare spray, ecc. Bevi abbastanza. Dormi con la testa sollevata. Mantenere un’atmosfera fresca (18-20°C) e ventilare regolarmente i locali».