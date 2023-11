Abruzzo, il governatore Marsilio: «La nuova produzione teatrale TSA sbarca in Argentina»

Una nuova produzione del Tsa (Teatro stabile dell’Aquila) sbarca in Argentina. Si tratta di “Stéfano” di Armando Discepolo con la regia di Stefano Angelucci Marino. In scena Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e lo stesso Angelucci . Le maschere sono state realizzate da BRAT Teatro di Udine, la scenografia a cura di Tibò Gilbert e i costumi di Luisa Nicolucci. Si tratta della nuova produzione del TSA, in collaborazione con il Teatro del Sangro e il Teatro Abeliano di Bari.

Marsilio: spettacolo che porta alto il nome dell’Abruzzo

Alla conferenza stampa di presentazione, a L’Aquila, erano presenti il presidente Marco Marsilio, il sindaco Pierluigi Biondi, il regista Angelucci e il vice presidente del Tsa Carlo Dante. Il calendario degli spettacoli prevede per il 2 e 3 dicembre Buenos Aires/ teatro Andamio ’90 (Argentina), il 5 e il 6 dicembre Mar del Plata/ teatro Arturo Jaureyche (Argentina), l’8 e il 9 dicembre Rosario/ teatro Empleados de comercio (Argentina). Uno spettacolo, come ha sottolineato Marsilio che porta alto il nome della città di L’Aquila e dell’Abruzzo fuori dai confini nazionali, legato da un filo invisibile di identità culturale all’attività del Cram (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo) che stringe tutti gli abruzzesi in un’unica grande comunità. (ITALPRESS).