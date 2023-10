Visita a sorpresa di Meloni a Senigallia nei luoghi dell’alluvione: “Il governo ci sarà sempre”

Visita a sorpresa nel pomeriggio di ieri del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Senigallia per visitare i luoghi dell’alluvione del settembre dello scorso anno e verificare personalmente l’avanzamento dei lavori di messa in sicurezza in particolare del fiume Misa. Il premier oggi firmerà con l’accordo di coesione con la Regione Marche.

Meloni a Senigallia: “Il governo ci sarà sempre”

“Rinnovo la solidarietà mia e del governo alla città per quanto accaduto nel 2022 e ribadisco che questo governo ci sarà sempre”, ha detto il presidente del Consiglio al sindaco Massimo Olivetti complimentandosi anche per la bellezza di Senigallia.

Il sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori dopo l’alluvione

Meloni, di ritorno dalla due giorni del Consiglio europeo di Bruxelles, è arrivata in città intorno alle 18.15, dopo essere atterrata a Falconara. Accompagnata dal ministro Raffaele Fitto, Meloni è stata accolta, oltre che da Olivetti, anche dal prefetto di Ancona Darco Pellos. Il primo sopralluogo è stato sul ponte Garibaldi, oggetto dell’intervento di rifacimento dopo i danni provocati dall’alluvione. Meloni ha voluto constatare di persona lo stato di avanzamento dei lavori che hanno ottenuto ingenti fonti per l’emergenza dal governo.

Oggi la firma dell’accordo di coesione da 370 milioni di euro

Nel corso della visita, Meloni, che si è prestata ai selfie con alcuni cittadini, ha anche incontrato i vigili del fuoco, che a loro volta hanno scattato foto di gruppo col premier. In serata, secondo quanto riferito dalla stampa locale, Meloni ha incontrato a cena il governatore Francesco Acquaroli, con il quale oggi firmerà ad Acqualagna, la città natale di Enrico Mattei, l’accordo di coesione che porterà alle Marche 370 milioni di euro, in due tranche da 330 e 40 milioni, per la realizzazione di infrastrutture strategiche.