Urso, il carrello tricolore sta andando molto bene: sia per le adesioni, che per le eccellenze nel paniere

Il carrello tricolore «sta andando molto bene» per «il numero di coloro che hanno aderito. Siamo ben oltre le 27mila adesioni». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a SkyTg24. Urso ha fatto riferimento ai «punti vendita distribuiti in maniera quasi uniforme su tutto il territorio che hanno il carrello tricolore. I cittadini – ha proseguito – sanno dove potersi rifornire a un prezzo più contenuto di beni di primaria necessità, non soltanto alimentari, ma anche di largo consumo. Il secondo aspetto per cui è andato molto bene – ha aggiunto il ministro – è che ci sono anche prodotti di eccellenza, perché vi hanno aderito i marchi di eccellenza del Made in Italy e anche aziende di eccellenza internazionale».

(Italpress)