Ultima Generazione blocca Bologna: tutta l’idiozia degli attivisti smascherata dagli agenti (video)

Tutta l’idiozia degli eco-attivisti di Ultima Generazione viene fuori guardando questo video che immortala il nuovo sit-in per il clima a Bologna. L’ ‘ennesima protesta con il blocco della strada e l’impedimento delle persone in auto a proseguire la loro mattinata al lavoro o verso altre destinazioni necessarie per la loro vita. Un gruppo di ragazzi ha pensato bene di reiterare la protesta – inutile e dannosa per gli effetti- bloccando viale Lenin. Proprio nell’ora in cui i cittadini lo percorrono per andare a lavorare. Si sono seduti in mezzo alla carreggiata, come ormai siamo abituati a vedere, tenendo per le mani uno striscione. Come da copione sono seguite animate discussioni con gli automobilisti. Ma a colpire è stata l’azione di convincimento e persuasione messa in campo da due poliziotti encomiabili nel modo di porgere e trattare.

Gli eco-folli di Ultima Generazione e la pazienza dei poliziotti

Una poliziotta tenta un dialogo: “Lo sapete che con il vostro comportamento mettete a disagio le persone che nulla c’entrano con i motivi della vostra protesta?”. “Il disagio non lo crei a chi lo vorresti creare”, spiega con pazienza ad uno degli attivisti seduti. Ammiriamo la giovane agente che tenta di aprire un varco di razionalità in chi, evidentmente, non ha alcuna intenziona di usare la logica. L’attivista ha uno sguardo inebetito, non coglie il senso delle parole. Nonostqante una donna in stato interessante spieghi agli attvisti che a causa loro ha perso l’appuntamenteo ad una visita di controllo ginecologica. Si avvicina, allora, un agente, cercando di instaurare un dialogo virtuoso con i giovani che bloccavano la strada, crando ingorghi e, dunque, inquinamento:

Ultima Generazione, l’agente: “C’è un inquinamento che arriva fino ad Imola…

“C’è una nuvola di fumo che arriva da qui fino ad Imola- fa notare ai ragazzi il poliziotto– . E’ aumentando l’inquinamento che credete di risolvere il problema del clima?”, chiede loro tentando di far comprendere il paradosso e l’idiozia di tale tipo di protesta. Niente da fare, muro di gomma e risposta d’ordinanza: “E’ l’unico modo per faci sentire”, ripete a pappagallo l’attivista. Cosa non vera: gli attivisti di Ultima Generazione sono stati ricevuti anche dal ministro dell’Ambiente e in altre sedi. “Non è un modeo intelligente di protestare”, ripete con semplicità e chiarezza l’agente. Poi in maniera molto paciofica gli attivisti sono stqti fatti allontanare ,postandoli via di peso.