Tiziana Ferrario (ex Tg1) non trova il taxi e attacca il sindaco Gualtieri: “Lui va in giro con l’autista”

AncheTiziana Ferrario, giornalista e scrittrice ex conduttrice del Tg1, di spiccate simpatie per il centrosinistra, ha perso la pazienza con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Motivo dell’ira funesta dello storico volto Rai, il caos romano, causato dai lavori in corso nel centro e la mancanza di taxi. Ormai davvero introvabili, soprattutto in alcune fasce orarie.

La Ferrario su X (ex Twitter) ha critica apertamente appunto il sindaco Gualtieri. «Attenzione! – avvisa lei nel primo di tre tweet -: la prenotazione taxi non vi garantisce di avere il taxi. Anche oggi perso il treno. Una vergogna! Sindaco Gualtieri, tassisti, ministro Matteo Salvini, cosa aspettate a risolvere il problema? Ma non vi sentite uno schifo a prendere in giro gli italiani?». E se è comprensibile che la giornalista se la prenda con il sindaco di Roma per la gestione delle licenze dei taxi, pare singolare che se la prenda anche con il ministro dei Trasporti. Infatti, Salvini sarebbe responsabile, a voler essere cavillosi, semmai dei treni. E visto che la Ferrario ha perso il treno, evidentemente il suo era in orario visto che lei l’ha perso.

Ferrario “Gualtieri passi una giornata a Roma senza autista”

Più tardi arriva un post ancora più diretto ed esplicito. «Sindaco Gualtieri quando pensa di risolvere il problema taxi e mezzi pubblici? Provi a passare una giornata a Roma senza autista segretaria e assistenti vari e vedere come vanno i suoi impegni di lavoro. Aspetto un bel resoconto @gualtierieurope p.s. perché europe e non Roma?».

Sul disastro della giunta Gualtieri è intervenuto nei giorni scorsi anche il vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, bocciando su tutta la linea la gestione dei lavori di piazza Venezia. Il traffico a Roma è letteralmente impazzito e persino coloro che erano sempre stati vicini al Pd e alla sua giunta, la stanno abbandonando. Per informazioni chiedere a Sabrina Ferilli, Anna Foglietta, Alessandro Gassman, inferociti per il degrado della Capitale e per la gestione dei rifiuti. La Ferrario, in questo caso, non può che fare come quando si aspetta un taxi a Roma. Mettersi in coda.