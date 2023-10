Steinbeck “privato” all’asta a New York: lettere, diari e una bozza di “Uomini e topi” mangiata dal cane

Dai cassetti del passato spuntano altre chicche per amatori: preziosi d’autore destinati ad amatori e collezionisti di nicchia che nei prossimi giorni avranno l’occasione di aggiungere alle loro raccolte lettere, manoscritti, diari ed oggetti personali dello scrittore statunitense John Steinbeck (1902-1968), Premio Nobel per la letteratura 1962, autore di celebri romanzi come Furore, La luna è tramontata e La valle dell’Eden. Come fa sapere l’Adnkronos, infatti, va all’asta il 25 ottobre da Bonhams a New York una collezione di lettere, scritti e oggetti personali dell’autore Premio Nobel per la Letteratura nel 1962. Materiale proviene direttamente dalla famiglia della sorella minore del romanziere, Mary Steinbeck Dekker.

John Steinbeck, all’asta a New York lettere, diari e oggetti personali dello scrittore

Tra le particolarità degli oggetti personali dello scrittore americano battuti all’asta a New York, una voce in catalogo comprende un frammento della bozza originale di Uomini e topi, mezzo mangiato dal suo cane Toby. E ancora, una spada arturiana in ferro battuto e un manoscritto scritto in inglese donato dallo scrittore alla sorella Mary. Il dono fu fatto tra il 1956 e il 1959, quando Steinbeck era impegnato nel suo progetto su Re Artù. Il manoscritto cercava di riparare a un torto subito durante l’infanzia: l’incapacità di Steinbeck di riconoscere pienamente il coraggio della sorella e di concederle un “cavalierato”.