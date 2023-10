Serpenti a Roma, tensione nel quartiere Monteverde: entra in casa un esemplare di saettone

Ancora emergenza serpenti a Roma, momenti di paura nel quartiere Monteverde. Questa volta si è trattato di un giovane esemplare di saettone che si è introdotto in un’abitazione. Alla vista del serpente gli inquilini dell’edificio si sono allarmati e si sono rivolti al 1515 che li hanno indirizzati alle associazioni animaliste per l’intervento.

Serpenti a Roma, a Monteverde esemplare di Zamenis longissimus

Dopo una serie di tentativi, come riporta Italpress, una chiamata è stata ricevuta anche all’Associazione Earth, che ha allertato uno dei propri specialisti di fiducia, il dottor Stefano Argiolas- Immediatamente si è recato sul posto. «Si è trattava di un giovane esemplare di saettone, Zamenis longissimus, anche noto come colubro di Esculapio, assolutamente non velenoso», ha spiegato Valentina Coppola, presidente di Earth. «Si tratta di un rettile appartenente alla nostra fauna selvatica che abbiamo quindi provveduto a liberare in aperta campagna».