Scuola, in arrivo la circolare con tutte le novità sull’anno di prova per i docenti immessi in ruolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha oggi organizzato un incontro con i sindacati per un confronto sulla bozza di circolare sull’anno di prova del personale docente neo immesso in ruolo: viene confermato l’assetto generale che, già dallo scorso anno, ha introdotto alcuni cambiamenti rispetto agli anni precedenti. All’incontro erano presenti anche i sindacalisti Anief che hanno presentato proposte di integrazione alla circolare per far sì che l’anno di formazione e prova si svolga regolarmente per tutti gli aventi diritto. Queste le novità emerse: il percorso di formazione avrà una durata di almeno 50 ore suddivise in 6 ore per gli incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore per i laboratori formativi, 12 ore di attività peer to peer con il tutor, 20 ore di formazione on line. Viene confermata anche per quest’anno scolastico la possibilità, a domanda, di poter svolgere visite presso scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica.

Le attività di formazione online si svolgeranno come di consueto sulla piattaforma Indire e consentiranno agli aspiranti di documentare e far confluire tutte le esperienze del periodo di prova all’interno del portfolio professionale, dalla cui presentazione prenderà il via la valutazione finale del percorso. Viene confermato, anche, come negli anni precedenti, che i docenti che abbiano già superato l’anno di prova sullo stesso grado, anche se con riserva, non dovranno ripeterlo a seguito di una nuova immissione in ruolo. Tra i destinatari dell’anno di prova espressamente citati dalla circolare – così come già ottenuto dal sindacato Anief lo scorso anno e consolidato nella versione 2023 della Circolare – non solo i docenti neoassunti a tempo indeterminato ma anche quelli assunti a tempo determinato dalla prima fascia Gps sostegno e i docenti vincitori del concorso straordinario bis per la scuola secondaria i quali dovranno affrontare rispettivamente, come ricordato, una lezione simulata anche un colloquio di idoneità finale (assunti da prima fascia Gps Sostegno) e conseguire 5 Cfu attraverso la frequenza di un percorso universitario apposito di 40 ore (Straordinario bis).

