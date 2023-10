Scena horror sulla A14: si taglia le vene, cammina per farsi investire e viene ucciso da un tir

Tragedia in autostrada, nei pressi di Reggio Emilia, questa mattina, con una scena da film horror: un uomo di 57 anni è deceduto lungo la A14, dopo essersi tagliato le vene in auto, averla lasciata parcheggiata ai margini della carreggiata, per poi camminare a centro strada ed essere investito e ucciso da un tir. Un suicidio, ma consumato con modalità atroci nei pressi di Montemarciano.

Il suicida in autostrada si taglia le vene e cerca la morte sotto un tir

Mentre l’uomo, barcollando, al centro della carreggiata, veniva evitato miracolosamente dalle auto, un camionista non è riuscito a deviare la traiettoria del suo tir e ha travolto l’uomo, tranciato di netto dal grosso mezzo e morendo sul colpo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto negli istanti successivi. I medici del 118 non hanno potuto far altro che accertarsi del decesso della vittima. Ancora ignote le generalità del 57enne morto sulla A14, ciò che è certo è che l’uomo volesse togliersi la vita, ma le ragioni dietro a un gesto così disperato restano ancora avvolte nel mistero. Per alcune ore, a causa del dramma avvenuto, tra Ancona Nord e Senigallia si è formata una coda di circa 3 chilometri che è stata smaltita nel corso della mattinata.