“Sansonetti, sei un pagliaccio”: Battista perde la pazienza sulle piazze pro Hamas: è rissa (video)

Aveva già zittito Peter Gomez a Tagadà. A Pierluigi Battista è toccato anche battibeccare violentemente con Piero Sansonetti. Siamo a “Stasera Italia”. Minzolini non contiene i due ospiti e alla fine si scusa. L’editorialista dell’Huffington Post ha ragione da vendere. Nella puntata si è parlato delle proteste di piazza in favore della Palestina. In particolare quelle a Istanbul e in altre città della Turchia. Il primo a prendere la parola è stato Pierluigi Battista che voleva fare una distinzione tra chi difende la Palestina e chi, invece, scende in piazza per difendere i terroristi di Hamas. “Queste sono piazze pro-Palestina e non pro-Hamas – ha detto Battista – In tutta questa vicenda non c’entra niente la questione palestinese”. Allora salta su il direttore dell’Unità che entra a gamba tesa e non sente ragioni.

Rissa Battista Sansonetti: “Non fare il pagliaccio”

Interrompe il collega in malo modo: “Ci sono milioni di persone in piazza per la Palestina e dice che la Palestina non c’entra niente. C’è il Papa che parla, allora è un pagliaccio pure il Papa, son pagliacci tutti. Tutti terroristi”. Battista s’infastidisce per la mancanza di equilibrio e di analisi e restituisce pan per focaccia: “Non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, basta, basta”. Minzolini prova a riportarlo alla calma, ma lo scrittore pone una condizione: “Parlo, basta che non m’interrompe quel pagliaccio”. E’ furibondo e scoppia la rissa, Sansonetti non se la tiene: “Pagliaccio sei te, ma vai a quel paese”. Così, in diretta, cala il gelo in studio.

"Non sono delle piazze pro Palestina ma pro Hamas"@PierluigiBattis a #StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/N7aJjpCSoB — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 29, 2023

Battista a Sansonetti: “in Turchia c’è stato l’ assalto a due sinagoghe, lo sapevi?”

Lo scrittore ed editorialista cerca di completare la sua analisi, aggiungendo elementi al suo pensiero, espresso anche in altre circostanze: “Ciò che abbiamo visto in Turchia non è solo quelle manifestazioni, non c’è stato solo questo. C’è stato anche l’assalto a due sinagoghe, lo sapete questo si o no? Cosa c*** c’entra con la questione palestinese l’assalto alle sinagoghe, cosa c’entra!”. Già, l’ambiguità che alligna nella sinistra sul conflitto israelo-palestinese fa velo alla pericolosa “caccia all’ebreo” che si sta scatenando. E che quelle piazze rinfocolano. Gli animi poi sono tornati a una discreta normalità, ma quel che detto traccia un solco tra due posizioni inconciliabili. nel corso di altre trasmissioni Battista aveva detto: “Dal 2005 Gaza non è più un territorio occupato: Sharon mandò via da là migliaia di ebrei. Perché invece di dare cibo, infrastrutture, sviluppo economico, hanno speso tutti quei soldi in questi vent’anni per costruire tunnel e le armi per distruggere Israele?”. Studiate la storia, aveva invocato.