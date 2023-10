Roma, un rottweiler precipita dal terzo piano e cade su una donna incinta. E’ accaduto in via Frattina

Un cane di razza rottweiler è precipitato dal terzo piano colpendo una donna incinta di 28 anni. L’episodio, sulla cui dinamica tutto è ancora da chiarire, è avvenuto poco dopo le 12 nel centro di Roma, in via Frattina. La 28enne è stata trasportata in ospedale all’Umberto I in codice rosso ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E’ morto invece il cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina.

All’arrivo dei carabinieri, titolari dell’indagine – riferisce il Corriere.it – in strada si era formato un nutrito capannello di persone attorno alla carcassa del cane e alla sua padrona, una ragazza che abita nell’appartamento al terzo piano, sotto choc e disperata per quanto accaduto.

La giovane è stata sentita dagli investigatori dell’arma che sono intervenuti anche con la sezione rilievi per svolgere una serie di accertamenti. Fra le ipotesi, visto che in casa ci sono anche alcuni gatti, quella che il Rottweiler possa essere caduto nel tentativo di raggiungere uno dei felini che si era arrampicato sul davanzale. A quel punto ha però perso l’equilibrio cadendo di sotto proprio mentre stava passando la ventenne incinta.