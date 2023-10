Rolling Stones: il nuovo album è già un successo. Tra le guest star Lady Gaga e Stevie Wonder (video)

La scorsa notte i Rolling Stones hanno tenuto banco al club Racke NYC di New York per celebrare l’uscita del loro nuovo album “Hackney Diamonds”, il primo disco di inediti della band da diciotto anni.

Con la musica del dj Questlove, la celebrazione è presto diventata uno show rock quando Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono saliti sul palco per esibirsi in sette canzoni, tra tracce estratte dal nuovo album e hit iconiche: “Shattered,” “Angry,” “Whole Wide World,” “Tumbling Dice” “Bite My Head Off” “Jumpin’ Jack Flash” e il nuovo singolo “Sweet Sounds of Heaven” che ha visto Lady Gaga unirsi alla band sul palco nel club gremito.

Tra gli ospiti presenti Jimmy Fallon, Trevor Noah, Daniel Craig, Mary Kate Olsen, Elvis Costello, Diana Krall, Chris Rock, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Minka Kelly, Christy Turlington, Andrew Watt e molti altri. Per festeggiare l’uscita del nuovo album, Capitol Records Italy/Universal Music Italia e Feltrinelli Librerie hanno aperto oggi fino al 26 ottobre un pop up store all’interno del negozio Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano dedicato a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, dove i fan potranno trovare, oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata.

Le 12 tracce del disco dei Rolling Stones sono state registrate in varie localita’ sparse per il mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas, gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York. Il compianto batterista Charlie Watts e’ presente in due brani: “Mess It Up” e “Live By The Sword”. “Live By The Sword” inoltre include anche il basso dell’ex bassista degli Stones Bill Wyman, “Sweet Sounds Of Heaven” vede presenti la voce di Lady Gaga e le tastiere e il piano di Stevie Wonder, “Get Close” e “Live By The Sword” il piano di Elton John “Bite My Head Off” il basso di Paul McCartney.