“Rispondi se hai le palle: stai con Hamas?”. Lo scontro tra Bocchino e Di Battista fa impazzire i social arabi (video)

“Alessandro Di Battista, scrittore e politico italiano, in difesa di Gaza e della Palestina”. E’ il titolo del video virale sui social media, finito perfino sull’account Facebook di “Tv Palestine”, di Ramallah nella Cisgiordania, con i sottotitoli in lingua araba dell’ex pentastellato andato in Onda a Di Martedì su La7 e dello scontro avuto in trasmissione con il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino. Anche se, nel video della tv araba, sembra che parli solo Di Battista e viene mostrato solo il suo volto…

“Hamas sgozza i bambini, lo sai Dibba?”

Nella versione integrale del dibattito, lo scambio tra i due è serratissimo. Di Battista difende Hamas indentificandola con i palestinesi, Bocchino replica: “Non riesco a capire se ci siamo accorti che Hamas, organizzazione terroristica, ha aggredito Israele, è stato legittimo, voluto da una risoluzione delle Nazioni Unite. Giustamente parla dell’ospedale Di Battista, è una cosa che a me colpisce nel cuore, ma Di Battista dimentica che prima qualcuno ha sgozzato i bambini, li ha rapiti. Stiamo parlando di un’aggressione di un’organizzazione terroristica contro l’unica democrazia del Medio Oriente » commenta il direttore editoriale del Secolo d’Italia . E da lì s’accende la discussione . Di Battista urla: «Quando non si hanno argomenti, si giudica l’opinione altrui come performance teatrali. Questo è piuttosto avvilente e puerile. È un comportamento adolescenziale che non le fa onore». E Bocchino: «Stai con la democrazia o con Hamas? Dove stai ? Rispondi se hai le p… rispondi».

Il video integrale in italiano dello scontro tra Bocchino e Di Battista poi ripreso dai social arabi

Nel video montato a beneficio della causa palestinese e messo sui social arabi, in quello che sembra un monologo dell’ex grillino, ricompare pure un vecchio intervento di circa un anno fa dello stesso Di Battista sempre su La7 in cui critica l’Occidente per gli aiuti militari all’Ucraina non avendo fatto lo stesso con la Palestina “finita in occupazione come l’Ucraina oggi” . “Come si fa a convincere oggi un ragazzino di 10 anni a credere in una soluzione diplomatica se tutti gli spazi diplomatici, anche gli spazi per fuggire da Gaza, sono chiusi?”, è la frase tradotta in arabo e messa in evidenza associata al video diffuso da un profilo TikTok da 210mila followers, raccogliendo quasi un milione di like nel giro di poche ore, sempre tra i fans di Hamas e di Di Battista, s’intende…

Tra Bocchino e Di Battista anche uno scontro sui “fascisti”, con accuse dall’ex grillino a cui il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha fatto notare i trascorsi, mai rinnegati, di suo padre…