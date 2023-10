Relazioni pericolose: al corteo pro Palestina di Milano il brigatista del commando che uccise Tobagi

Al corteo di Milano di ieri in favore della Palestina ha partecipato, reggendo uno striscione, l’ex terrorista Francesco Giordano (nella foto ANSA), compenente della brigata 28 marzo responsabile dell’omicidio del giornalista Walter Tobagi il 28 maggio dell’80.

Lo riporta “Il Giornale” Giordano, condannato a 30 anni, ridotti a 21, per l’omicidio del giornalista in relazione al quale si professa innocente, e a 13 per la sua parecipazione all’Ucc (Unione comunisti combattenti), – interamente scontati – è noto da tempo per le sue posizioni anti Israele. Uscito dal carcere nel 2004, si è distinto in passato per le contestazioni al passaggio della Brigata ebraica durante le manifestazioni per il 25 aprile. È entrato anche in polemica con l’Anpi milanese che ha definito “sionista“, sempre per via della partecipazione alla manifestazione del 25 aprile della Brigata ebraica. Sono numerosi i suoi interventi su Palestinarossa.it

«Manifestazioni pacifiche si svolgono negli Stati Uniti, che è il Paese più impegnato a difesa di Israele, anche con una presenza della Marina militare davanti alle coste del Libano – ha osservato Tajani -. Quando poi le manifestazioni diventano violente è un’altra questione, quando ci sono minacce per la sicurezza è un’altra questione». Rispondendo poi a una domanda sulla presenza dell’ex terrorista Giordano al corteo di Milano di ieri in favore della Palestina, Tajani ha affermato: «Se partecipa un ex brigatista questo è un fatto che deve essere seguito dalla polizia per vedere se ci sono connessioni. Questo è un altro discorso”, ma quella di Milano “era una manifestazione pacifica…».

Alla manifestazione pro Palestina slogan per Hamas, De Corato: “Un brutto sabato per Milano”

«È stato davvero un brutto sabato, non solo per la città di Milano ma per tutta l’Italia – ha dichiarato in una nota, Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia – Dalla stazione centrale fino a via Padova, infatti, Centri Sociali e arabi hanno sfilato e manifestato a favore di Hamas e della Palestina, mostrando striscioni e invocando cori davvero disgustosi e raccapriccianti, visti gli enormi atti di terrorismo che hanno causato migliaia di morti nei confronti di Israele. Addirittura, tra le varie canzoni, è stata cantata Bella Ciao».

«Siamo ritornati al sabato del selvaggio, dove gli antagonisti manifestano a favore ed in solidarietà agli assassini. Il corteo, partito dalla stazione, non poteva che concludersi in via Padova, in zona Parco Trotter, dove nascera’ una nuova moschea fortemente voluta dal centrosinistra e nella zona in cui, grazie a Sala, ce ne sono altre due abusive».