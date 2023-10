Prendono a sassate un cigno e pubblicano il video su TikTok: ennesima crudeltà narcisistica

Ennesima violenza contro un animale dove si fondono crudeltà mentale e narcisismo malato. E’ accaduto in Basilicata. Due giovano hanno catturato e preso a sassate un cigno. Lo hanno preso poi, mentre uno lo teneva, l’altro ha iniziato a colpirlo con le pietre. I due giovani presi da folle crudeltà hanno poi postato il video su TikTok. Il fatto è accaduto ai Laghi di Monticchio in Basilicata. Il filmato ha subito fatto il giro del web. In tanti hanno commentato sgomenti le immagini; rese ancora più violente dalla modalità Pov che, sul social network indica i video girati in prima persona, chiedendo che i due responsabili vengano individuati e segnalati alla polizia.

Due ragazzi prendono a sassate un cigno e postano il video

“La denuncia è partita da chi ha visionato il filmato prima di arrivare a noi – fanno sapere le Guardie per l’ambiente volontarie della Basilicata -: non abbiamo più parole per esprimere la nostra rabbia e il nostro sgomento – riporta Rainews -verso questi atti vili e criminali. Compiuti da ragazzi giovanissimi che stanno aumentando di giorno in giorno. E non sappiamo dare una spiegazione a cotanto accanimento verso esseri indifesi. Che vengono presi di mira come se la ‘vita’ di un animale non contasse nulla. Ma soprattutto al fatto che questi atti di violenza vengono postati pubblicamente come se fossero la normalità. Un atto violento è violento e basta. A prescindere se lo si fa verso un essere umano o un qualunque essere vivente”. Le risa che si ascoltano in sottofondo rendono più sgomenti ancora.

Ennesimo atto di crudeltà mentale contro gli animali: i precedenti

Una tristezza infinita, un altro episodio che si aggiuunge al massacro della capretta presa a calci fino alla morte da un gruppo di festanti 18enni; poi un gattino trafitto da frecce; Ancxora poco tempo fa un‘anatra presa a bastonate. Un altro episodio simile era avvenuto in Abruzzo l’estate scorsa. Vittima del maltrattamento il cigno Johnny, preso a sassate nel laghetto del Parco fluviale a Teramo. Nel 2017 un cigno era stato ucciso nei giardini pubblici di Vittorio Veneto, Treviso. L’Enpa, l’ente di protezione degli animali mise una taglia nei confronti del responsabile del gesto. Ora, un’altra brutta pagina che segnala una caridca violenta nei giovani e una volgia di apparire, di filmare purchessia. Follia allo stato puro. Un’azione ignobile, una deriva pericolosa. Il video su Tik tok (ripreso da Open) è stato poi rimosso.