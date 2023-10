Pesca “miracolosa” a Ischia: il mare agitato porta sulla banchina centinaia di alici ancora vive (video)

L’hanno già ribattezzata la “ pesca miracolosa” , ma in realtà tutto nasce da fenomeni non soprannaturali, ma molto, molto naturali. Il mare agitato, la risacca che invade la banchina e trasporta sul piazzale aragonese di Ischia, ai piedi del Castello, centinaia di pesci che la gente del posto raccoglie ancora vivi e guizzanti.con tanto di video a documentare l’impresa. A Ischia, però, la pesca “miracolosa” non è una novità ma si verifica periodicamente quando il vento e il mare agitato dominano la zona, trasformando il piazzale in una sorta di piccola laguna. Ieri però la mareggiata ha portato un quantitativo sorprendente di salici sul piazzale.