Orge gay con Viagra nella diocesi: Papa Francesco accetta le dimissioni di un vescovo polacco

Papa Francesco ha accettato le dimissioni di un vescovo polacco la cui diocesi è stata scossa dalle notizie di un'orgia gay organizzata da un prete della sua diocesi nel suo appartamento, oltre che da precedenti episodi di violenza che hanno coinvolto il suo clero. Il Vaticano non ha spiegato il motivo delle dimissioni di Grzegorz Kaszak (nella foto in alto) da capo della diocesi di Sosnowiec, nel sud-ovest della Polonia, si legge sul Guardian.

Un prete organizzava le orge gay e non soccorse una persona: il vescovo paga per tutti

Uno dei sacerdoti è stato messo sotto inchiesta per aver presumibilmente organizzato un’orgia nel suo appartamento di Dąbrowa Górnicza, coinvolgendo un prostituto. Tomasz Zmarzly, il sacerdote della parrocchia della Beata Vergine Maria degli Angeli, è finito sotto inchiesta perché, nel corso del festino, un uomo ha perso i sensi dopo aver preso diverse pillole di un farmaco simile al Viagra. Il sacerdote si era però rifiutato di far entrare i paramedici per soccorrere l’uomo. Il pubblico ministero ha dichiarato che il sacerdote è sospettato di “mancata assistenza a una persona la cui vita è in pericolo”.

Nella diocesi anche un omicidio-suicidio