Meloni ricorda Giovanni Paolo II: “E’ il mio santo, il santo della libertà, mi piace pensare che mi protegga”

Il 22 ottobre è il giorno dedicato a san Giovanni Paolo II. Una ricorrenza che Giorgia Meloni ha voluto ricordare ieri, 22 ottobre, nella giornata in cui Fratelli d’Italia celebrava un anno di governo di centrodestra.

“Oggi – ha scritto Meloni sui social – ricorre la memoria liturgica di Giovanni Paolo II. Ricorreva anche il 22 ottobre 2022, quando sono salita al Quirinale e ho prestato giuramento come Presidente del Consiglio. Ho sempre considerato Karol Wojtyła un po’ come il “mio” santo e mi piace pensare che mi protegga da lassù. E un anno fa, quando mi sono resa conto di questa “coincidenza”, mi sono emozionata e ho avvertito la sensazione che nel cammino che stavo per iniziare lo avrei sempre avuto al mio fianco”.