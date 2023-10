Meloni agli elettori del Trentino Alto Adige: “Domenica votate FdI per ripetere il successo di un anno fa”

A due giorni dalle elezioni provinciali in Trentino Alto Adige, il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha inviato due distinti videomessaggi agli elettori della provincia di Trento e a quelli della provincia di Bolzano per votare Fratelli d’Italia. «Il 22 ottobre di un anno fa è stato un giorno particolare, alcuni dicono “storico” per l’Italia. Dopo anni di governi scelti dal Palazzo il popolo italiano è tornato padrone del proprio destino: ha scelto Fratelli d’Italia, ha scelto il centrodestra unito ed è nato un governo sostenuto da una maggioranza solida e che porta avanti un programma chiaro. In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ripagare quella fiducia e per dimostrare con i fatti che era possibile costruire un’Italia diversa. L’Italia del merito, del lavoro, della crescita, della famiglia, della legalità. L’Italia vincente».

Meloni chiede agli elettori dell’Alto Adige di fare il bis dell’anno scorso nel resto d’Italia

«Domenica 22, ad un anno esatto – prosegue il videomessaggio della Meloni – vi chiediamo di farlo anche in Alto Adige: votate Fratelli d’Italia, per un Alto Adige forte e sicuro. Perché sapete che di noi potete fidarvi. Domenica 22 ottobre si vota in Alto Adige per scegliere il Consiglio provinciale. Io vi chiedo intanto di andare a votare e di votare Fratelli d’Italia. Bastano cinque minuti ed è semplicissimo: basta fare una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia. Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per un Alto Adige più sicuro, più attento ai bisogni di famiglie e imprese, più vicino alle istanze di chi produce e si rimbocca le maniche ogni giorno, più rispettoso di tutte le identità». «Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per rafforzare il valore strategico della Provincia autonoma di Bolzano nel quadro europeo e tutelare la sua autonomia, un modello di sussidiarietà. La scelta – conclude la leader di FdI – spetta a voi, a nessun altro». Meloni ha rivolto un videomessaggio distinto, ma pressoché identico, nei contenuti, agli elettori della provincia di Trento

Urzì: “Puntiamo a essere il primo partito del Trentino”

L’obiettivo di FdI è quello di essere il primo partito del Trentino, evidenzia il commissario provinciale Alessandro Urzì. Il metodo quello del pragmatismo e della concertazione. Le priorità – aggiunge – la centralità dell’impresa; migliori condizioni per personale medico e sanitario; più sicurezza sul territorio attraverso i CPR e una gestione dei grandi carnivori – con il sostegno del governo nazionale – anche attraverso la modifica della direttiva europea Habitat.