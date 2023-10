La festa per scambisti a Sutri diventa un incubo: gli ospiti fuggono nudi coprendosi con le tovaglie

Rissa in una festa di scambisti a Sutri: e gli ospiti fuggono nudi coprendosi con le tovaglie. I fatti risalgono al 2021 ma ora ci sono tre persone a processo (due uomini e una donna) e quella nottata scabrosa e violenta finisce in tribunale, con relativi dettagli. Gli imputati devono rispondere di aggressione, minacce e furto.

Una festa di scambisti per la fine del Covid si trasforma in incubo

E’ il Messaggero a raccontare la vicenda. Tutto comincia quando si riuniscono gli invitati di una festa che si è svolta in un casale adibito a locale per scambi di coppia. Doveva essere la celebrazione della fine del Covid e del distanziamento sociale ma si è trasformato in un incubo, A un certo punto tra i divani dove le coppie facevano una particolare conoscenza hanno fatto irruzione tre persone che hanno cominciato a rompere bicchieri e scaraventare sedie. Uno di loro, armato di una mazza da golf, ha minacciato di sfasciare tutto. Ad essere colpito proprio il titolare del locale che si è preso anche una mazzata e un pugno.

Gli ospiti del casale fuggono nudi avvolti nelle tovaglie

Gli ospiti della serata osé hanno pensato bene di darsela a gambe, coprendosi in fretta e furia con ciò che hanno trovato subito a disposizione e cioè le tovaglie. All’origine dell’incursione una questione di soldi. Uno degli aggressori, è stato ricostruito dalle indagini, gestiva assieme al titolare del club un altro locale a Roma, pretendeva la cifra di 400mila euro. Il titolare del locale, la sera del primo maggio di due anni fa, sarebbe stato minacciato con una mazza da golf: “Dacci i soldi, altrimenti ti metto dentro una botte e ti cemento”.