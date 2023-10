Katia Ricciarelli: «Sono di destra e lo dico. A Giorgia Meloni darei un 9, è una donna tenace»

«Sono di destra e non mi vergogno di dirlo, ho sempre votato Berlusconi. Se anche ora continuerò a votare FI? Certamente sarò sempre di destra, vediamo come andrà a finire, io spero che il partito abbia futuro». A parlare, ospite di Rai Radio1, a “Un Giorno da Pecora”, è la cantante lirica Katia Ricciarelli, che è stata intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Apprezzavo molto Berlusconi, era una persona ironica, divertente, che sapeva fare dell’umorismo, un po’ come me», ha aggiunto la soprano, che lo scorso weekend ha partecipato alla convention di Forza Italia, che si è tenuta a Paestum. «Sono andata solo per accompagnare un bravissimo tenore di 13 anni, lo voglio tenere d’occhio per farlo crescere nel modo giusto. Sono salita sul palco per accompagnare lui e ho detto due parole». In passato lei ha dichiarato di apprezzare l’attuale premier. Lo conferma? «Io sono di centrodestra ma ho una simpatia per la Meloni, certamente». Che voto le darebbe? «Un nove per la tenacia e l’aggressività che serve nel mondo della politica».

Katia Ricciarelli e l’idea di un teatro piccolo per i giovani

Se mi piacerebbe entrare in politica? «No, per me non vorrei nulla, non ho bisogno di pubblicità né di altro. Quello che mi piacerebbe però è che ci fosse un teatro piccolo, per i giovani, a cui dare la possibilità di crescere ed esibirsi. Un piccolo teatro, una piccola “bottega” per così dire», ha aggiunto Katia Ricciarelli. Poco dopo è intervenuto anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha risposto immediatamente alla “richiesta” della cantante. «Ho sentito, e lo faremo: lei è una donna che è stata capace di illustrare l’opera in modo importante. La sua esperienza è utile, potrebbe avere un incarico di “visiting professor” per andare a parlarne nei conservatori». Katia Ricciarelli però vorrebbe fare formazione. «Ci vuole tempo, però». Cosa ne pensa la diretta interessata? «Io sono molto attiva oggi ma se facciamo passare degli anni…». La risposta di Sgarbi? «Allora possiamo incontrarci o da lei oppure quando viene a Roma, me ne occupo questa sera stessa», ha assicurato il sottosegretario a “Un Giorno da Pecora”. (ITALPRESS).