Inflazione, Urso: è crollata nel primo mese di carrello tricolore. Un successo dell’intero sistema Paese

«Grazie grazie al Sistema Italia per questa prova di coesione e di solidarietà che ha avuto un pieno e straordinario successo. Nel primo mese del “carrello tricolore” l’inflazione è crollata di 3.5 punti percentuali, dal 5.3% all’1.8%, migliore performance in Europa! E siamo per la prima volta ben al di sotto di Francia, Germania e Spagna. E della stessa media dell’Eurozona. Obiettivo raggiunto». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi da Istat ed Eurostat. «Una frenata senza precedenti – ha aggiunto Urso – frutto anche delle efficaci misure messe in campo nel settore dei carburanti e della corale iniziativa del “carrello tricolore”».

«Grazie ai commercianti e agli esercenti, alle reti delle farmacie e delle parafarmacie, alla grande distribuzione organizzata per il loro immediato riscontro e grazie anche alla filiera produttiva, all’industria e all’agricoltura e ai grandi marchi del Made in Italy, per aver scelto di aderire al Patto anti inflazione: un successo dell’intero sistema Paese. Ora abbiamo l’obiettivo di consolidare il dato raggiunto, rilanciando così i consumi e la produzione in vista delle festività natalizie e di fine anno», ha concluso il ministro.

(Italpress)