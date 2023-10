Il Mosaico delle Meraviglie”, omaggio alla bellezza della Sicilia e caleidoscopio su storia e territorio

L’omaggio artistico alla Sicilia in nove mosaici chiamati a rappresentare la bellezza di quella terra e a contribuire al progetto di risanamento di Fondo Saccà, una delle aree più degradate di Messina, interessata da un importante progetto di rigenerazione urbana e riconvertita secondo principi di sostenibilità ambientale. Sono questi i presupposti alla base dell’idea di fondo che anima il progetto della Birra Messina Cristalli di Sale e che ha dato vita al progetto intitolato Il Mosaico delle Meraviglie inaugurato ieri.

Il Mosaico delle Meraviglie a Messina: l’omaggio alla bellezza della Sicilia del “Mosaico delle Meraviglie”

Un’iniziativa che ha visto il patrocinio del Comune di Messina, realizzata in collaborazione con Fondazione Me.S.S.In.A e con l’AIGU, l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco. «Con il Mosaico delle Meraviglie, Birra Messina Cristalli di Sale continua a celebrare un’isola unica, fatta di bellezze autentiche e di maestranze artistiche, che insieme rappresentano un patrimonio culturale straordinario e sono in grado di far riscoprire la vera “Meraviglia” – ha sottolineato Michela Filippi, marketing manager Birra Messina –. Questa non è la prima dimostrazione di vicinanza al territorio da parte del brand: da quando abbiamo rilanciato Birra Messina Cristalli di Sale, tutti i nostri progetti sono stati pensati per rendere omaggio alla Sicilia, provando a dare luce alla sua bellezza più autentica nel resto d’Italia.

Di scena, 300 piastrelle decorate a mano per un’opera che racconta la Sicilia

E allora, di scena trecento piastrelle decorate a mano per un’opera che racconta la Sicilia e porta sotto i riflettori arte e bellezza in una zona al centro di un intervento di riqualificazione. Donare bellezza attraverso l’arte al Fondo Saccà, area periferica di Messina, è l’obiettivo. La Sicilia – rilancia allora il sito dell’Ansa – è riunita in un’opera artistica collettiva, dedicata alla collettività. E realizzata da nove maestri della ceramica provenienti da otto località dell’isola, tra cui i sei comuni che fanno parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. L’opera è stata donata da Birra Messina Cristalli di Sale alla città. Questo mosaico “contribuisce attraverso la bellezza dell’arte al progetto di rigenerazione urbana del Fondo Saccà e promuove il nostro patrimonio artistico e i nostri talenti”, ha detto il sindaco di Messina, Federico Basile.

Un progetto che porta arte e bellezza in una zona al centro di un intervento di riqualificazione

Il Mosaico delle Meraviglie è ora a disposizione di tutti i cittadini così come dei turisti che, appena arrivati sull’isola, vorranno conoscerla come assaggio di una delle testimonianze artistiche che tanti giovani hanno saputo rivitalizzare in ogni angolo della Sicilia. «La bellezza è un’esperienza capace di espandere il potenziale emozionale, affettivo e cognitivo di ogni persona e dei loro immaginari – ha aggiunto Gaetano Giunta, fondatore e responsabile del piano strategico Fondazione Me.S.S.In.A –. Con i suoi ricami, il mosaico è il segno artistico, simbolo permanente, di una storia di riscatto sociale, di un’amicizia economica che lega il Gruppo Heineken al Birrificio Messina dopo il salvataggio dell’azienda da parte degli ex dipendenti, fortemente sostenuto dal gruppo multinazionale e dalla Fondazione Messina».