Ha depredato case e raggirato le vittime da quando aveva 9 anni: in manette la baby ladra oggi 24enne

Arrestata la baby ladra d’appartamento (oggi 24enne) con una “gavetta” maturata sul campo e un background criminale che risale a quando aveva appena 9 anni. La giovane mano lesta ha messo a segno il primo colpo da bambina e poi non ha mai mollato la presa. Continuando a depredare le vittime nel corso degli anni e rimpinguando di denunce e reati contro il patrimonio una fedina penale che l’ha vista agire un po’ in tutta Italia: dalla Lombardia al Veneto. Passando per la Liguria. E soffermandosi in particolare sulle munifiche località turistiche della Toscana di Viareggio, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore. Un curriculum penale degno di nota, il suo, che mercoledì 18 ottobre ha conosciuto una battuta d’arresto quando gli agenti della questura di Monza hanno rintracciato e messo le manette alle sue “mani di velluto” in esecuzione di un ordine per la carcerazione.

La giovane, che oggi ha 24 anni e vive in Brianza, ora si trova nel carcere milanese di San Vittore. È stata condannata a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, commessi nell’anno 2018 in provincia di Brescia. Ma non è stato facile – e soprattutto rapido – seguirne le orme disseminate un po’ ovunque. E fermare la sua marcia alla razzia e al raggiro. La donna – secondo quanto riferiscono gli inquirenti – sarebbe dedita alla commissione di furti in appartamento. Furti messi a segno nelle città del Nord Italia, spesso raggirando i poveri depredati e beffati. Inoltre, per eludere i controlli di polizia avrebbe fornito generalità false per sviare e rallentare il lavoro degli investigatori. Ma procediamo con ordine e ricostruiamo la mappa delle sue imprese fraudolente, a partire dall’ultimo raid.

Rubava negli appartamenti di varie città del Nord Italia, accedendo nelle abitazioni delle vittime usando diversi metodi di raggiro. Espedienti, come detto, sperimentati sin da quando aveva 9 anni. Ma forse, proprio la coazione a ripetere potrebbe averla tradita… Per questo mercoledì scorso gli agenti della squadra mobile della questura di Monza e della Brianza hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione la giovane ladra esperta residente in Brianza. Una pendolare delle razzie casalinghe, ora condannata a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, commessi nel 2018 in provincia di Brescia.