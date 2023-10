Gli esaltati del blocco stradale in azione a Milano. Stavolta rischiano di essere malmenati (video)

Gli esaltati di Ultima Generazione hanno bloccato ieri il traffico a Milano per quasi un’ora. E’ accaduto intorno alle 8.45 tra viale Ludovico Scarampo e viale Eginardo, nei pressi del centro congressuale Mico. Il gruppo ha occupato la sede stradale srotolando uno striscione con la scritta ‘Fondo riparazione’ . Chiedono “un fondo da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi”. Il traffico è andato subito in tilt, provocando numerose proteste da parte degli automobilisti. Alcuni di essi hanno tentato di dissuadere i manifestanti avanzando verso di loro con le auto. Altri li hanno insultati, altri ancora li hanno presi a spintoni e a calci. Il blocco è durato fino alle 9.20 quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato le carreggiate. Gli attivisti sono stati portati a bordo strada; alcuni di loro sono stati perquisiti, quindi sono stati tutti portati in questura.

Ma perché dobbiamo sopportare questi dementi? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/NCG9YsRKbe — Doluccia 🦋 #credicisempre (@doluccia16) October 17, 2023

Domani alle 12, al Tribunale di Roma, si terrà la prima udienza istruttoria del processo relativo all’atto vandalico del 2 gennaio scorso, quando tre ragazzi del movimento ambientalista Ultima Generazione lanciarono vernice arancione sulla facciata di Palazzo Madama, sede del Senato. Per loro l’accusa è di danneggiamento aggravato. Contro di loro si sono costituiti parte civile il Comune di Roma, il ministero della Cultura e il Senato.