Giallo a Montecassino: trovato morto l’abate coinvolto in uno scandalo finanziario. Disposta l’autopsia

Giallo a Montecassino, dove l’ex abate del celeberrimo monastero, Pietro Vittorelli, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. L’ex abate, che aveva 61 anni, sarebbe stato colto da una crisi cardiaca. Il religioso era rimasto coinvolto in una inchiesta giudiziaria legata ai fondi destinati ai poveri ma nel processo che si è svolto a Roma era stato assolto.

Per fare luce sul decesso, la procura della Repubblica di Roma ha disposto l’autopsia sulla salma di Vittorelli, che era stato il 191mo abate di Montecassino. L’ex abate è morto ieri nel suo appartamento di Roma dove viveva dopo l’esclaustrazione, cioè l’uscita dalla vita monastica decisa a seguito del malore e delle indagini che lo avevano colpito negli anni scorsi. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale nella Capitale.

Il perito dovrà stabilire oltre alle cause anche l’ora del decesso. L’ex abate è morto mentre guardava la televisione ed era in pigiama: i carabinieri del Nucleo operativo di piazza Dante ed i vigili del fuoco lo hanno trovato seduto in poltrona con il capo reclinato. Ad allertarli erano stati i cugini residenti a San Vittore del Lazio (Frosinone) che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con dom Pietro. Una volta ultimate le incombenze di legge, la salma verrà restituita ai familiari per i funerali. Una serie di contatti è avvenuta nelle scorse ore con Montecassino e salvo diverse disposizioni dalla Santa Sede o dai familiari i funerali verranno celebrati in abbazia, poi la salma verrà sepolta nel cimitero riservato ai monaci.

Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino, aveva 61 anni

Dom Vittorelli era stato chiamato alla missione di 191mo abate il 25 ottobre 2007, la rinuncia è del 2013 nelle mani di papa Francesco