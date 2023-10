“Gaza come Napoli e Scampia”: la gaffe della giornalista Rai Maria Cuffaro (video), poi le scuse

La gaffe della giornalista della Rai Maria Cuffaro ha fatto rapidamente il giro d’Italia, soprattutto di Napoli, per quel paragone azzardato di cui poi la stessa conduttrice si è scusata. “Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo”, ha detto durante una trasmissione, ReStart, Maria Cuffaro, corrispondente e volto storico di Rai 3.

Le reazioni sul paragone tra Gaza e Napoli di Maria Cuffaro

«Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l’idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica», attacca lo scrittore napoletano Angelo Forgione, così come il deputato campano Francesco Emilio Borrelli: «La narrazione di Napoli con paragoni improbabili e improponibili offerta dalla giornalista Maria Cuffaro è semplicemente vergognosa. Paragonare in senso denigratorio la nostra città, e Scampia in particolare, alla situazione tragica di Gaza è davvero inqualificabile».

Il video con la gaffe della giornalista Rai