Francia, aggredita davanti alla moschea la giornalista di “Fuori dal coro” Eugenia Fiore

In una Francia che teme il ritorno incontrollato degli attacchi jihadisti, dopo l’evacuazione del Louvre e di Versailles per un allarme bomba, a finire nel mirino degli estremisti sono anche i giornalisti. Francesco Giubilei oggi sul Giornale racconta l’aggressione alla giornalista italiana Eugenia Fiore e al suo cameraman Andrea Grattarola. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Roubaix, cittadina a due ore da Parigi, dove si erano recati per fare un servizio per la trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano.

“Intorno alle 17.30, mentre lei e il cameraman stavano effettuando una ripresa video – scrive Giubilei – all’uscita dalla preghiera nella moschea As-Sounna, in rue de Tourcoing, sono stati prima avvicinati, poi accerchiati e infine aggrediti da un gruppo di uomini provenienti dalla moschea”.

«Mi hanno buttata per terra come se fossi un animale ma gli animali sono loro – racconta la giornalista, che ha denunciato l’accaduto alla polizia francese – Pensavo che essendo una donna non mi avrebbero aggredito così brutalmente, invece è successo lo stesso, è una sensazione che non ho mai provato in vita mia. Era una situazione tranquilla quando d’improvviso si è avvicinato a noi un uomo, poi due e in breve siamo stati circondati. Abbiamo provato a parlare ma non è servito a nulla. Allora ho provato a scappare ma mi hanno inseguita gettandomi a terra, dandomi dei calci e rubandoci la telecamerina Osmo con cui avevamo fatto le riprese».

Nonostante il furto della telecamera, la Fiore aveva con sé un’altra telecamera nascosta con cui tutta la scena è stata filmata e le immagini sono già state consegnate alla polizia francese.