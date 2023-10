Folle inseguimento e sparatoria sull’Aurelia, il video finisce sui social: due carabinieri feriti (video)

È virale il video del folle inseguimento avvenuto sull’Aurelia tra Bracciano e Civitavecchia, finito a Porto di Traiano, con due carabinieri feriti. È stata una mattina di tensione, sul litorale nord di Roma, con l’Aurelia paralizzata e gli automobilisti spaventati dalla sparatoria che ha preceduto l’arresto del fuggitivo. Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno intimato l’alt per tre volte a un furgone Doblò in transito, che però non si è fermato.

Nell’inseguimento sull’Aurelia feriti due uomini dell’Arma

A quanto si apprende da fonti sul territorio, a quel punto è scattato un inseguimento, e sarebbero partiti alcuni colpi di pistola che hanno forato le gomme dell’auto in fuga, finita fuori strada. Nell’impatto si sono feriti due carabinieri, che tuttavia – stando a quanto riferiscono le stesse fonti – hanno riportato contusioni lievi e non sono in pericolo di vita. In ogni caso, a scopo precauzionale, i due militari sono stati trasportati per controlli di rito in ospedale.

Il proprietario del mezzo ha denunciato il furto e i carabinieri, a quanto pare grazie a un gps installato sul furgone, hanno agganciato e inseguito l’automezzo da Ladispoli a Bracciano, Due Casette, Santa Marinella, fino a Civitavecchia.

La macchina, con a bordo il ladro è fuggita a fortissima velocità via Aurelia, ma è stata bloccata al porto di Traiano. Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti dopo essere stai speronati più volte durante l’inseguimento. L’uomo è stato arrestato.

Mari (FdI): “I carabinieri ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza”

“Esprimo gli auguri di pronta guarigione agli uomini dell’Arma dei Carabinieri rimasti feriti durante l’inseguimento di un fuggitivo, conclusosi fortunatamente senza ulteriori gravi conseguenze (a quanto noto finora) nei pressi del porto turistico Riva di Traiano di Civitavecchia. Ogni giorno gli uomini in divisa rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini e per combattere l’illegalità e ogni forma di crimine, per questo voglio estendere il mio ringraziamento e la mia riconoscenza a tutta l’Arma dei Carabinieri che, quotidianamente, nonostante la scarsità di mezzi e risorse umane, svolge compiti straordinari per la nostra società”. Lo dichiara la consigliera regionale Emanuela Mari.