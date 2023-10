Europa sempre meno cattolica, in calo il numero di fedeli. Diminuisce il numero dei sacerdoti

Ci sono sempre meno cattolici in Europa. E’ quanto emerge dalle statistiche di Fides in occasione della 97/ma Giornata Missionaria Mondiale che ricorre domenica. Ebbene, al 31 dicembre 2021, il numero dei cattolici era pari a 1.375.852.000 persone con un aumento complessivo di 16.240.000 cattolici rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, tranne l’Europa (-244.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.312.000) e in America (+6.629.000), seguono Asia (+1.488.000) e Oceania (+55.000).

Anche la percentuale mondiale dei cattolici è diminuita, pure se leggermente (-0,06) rispetto all’anno precedente, ed è pari al 17,67%. Riguardo ai continenti le variazioni sono minime. Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 608 unità, raggiungendo quota 15.556. La ripartizione per continenti vede aumenti in Africa (+2.017), America (+131), Asia (+496), Europa (+78), Oceania (+17). Al 31 dicembre 2021 la popolazione mondiale era di 7.785.769.000 persone, con un aumento di 118.633.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento globale riguarda anche in questo anno tutti i continenti, tranne l’Europa.

Gli aumenti più consistenti ancora una volta, sono in Asia (+71.186.000) e in Africa (+40.089.000); seguite da America (+7.398.000) e Oceania (+184.000). Si registra un calo in Europa di 224.000 unità. Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 59 unità, raggiungendo il numero di 3.373. Si registrano aumenti in tutti i continenti a eccezione dell’Asia (-1): Africa (+12), America (+99), Oceania (+6), Europa (+38). Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 23 unità, raggiungendo quota 5.340. Diminuiscono i Vescovi diocesani (-1) e i Vescovi religiosi (-22). I Vescovi diocesani sono 4.155, mentre i Vescovi religiosi sono 1.185.I Vescovi diocesani sono aumentati in Africa (+9) e in Europa (+1); mentre diminuiscono in America (-6), in Asia (-2) e in Oceania (-3). I Vescovi religiosi diminuiscono in tutti i continenti: Africa (-2), America (-16), Asia (-2), Europa (-3), tranne che in Oceania, dove aumentano di una unità. Crollo anche di vocazioni.

Diminuisce il numero dei sacerdoti

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito, raggiungendo quota 407.872 (-2.347). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-3.632) cui si aggiunge l’America (-963). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.518), in Asia (+719) e in Oceania (+11). I diaconi permanenti nel mondo continuano invece ad aumentare, quest’anno di 541 unità, raggiungendo il numero di 49.176. Gli aumenti si sono verificati in tutti i continenti: Africa (+59), America (+147), Asia (+58), Europa (+268) e Oceania. Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 410.449, con una diminuzione globale di 3.112 unità, così ripartito: Europa (+113), America (-3.905), Asia (+668), Oceania (-19) e Africa (+31). I Catechisti nel mondo sono diminuiti complessivamente di 5.397 unità, raggiungendo quota 2.877.652. Le diminuzioni si sono registrate in America (-9.469), in Europa (-2.394) e in Oceania (- 793). Sono aumentati in Africa (+4.574) e in Asia (+2.685).