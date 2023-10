Elezioni tedesche: doccia fredda per Scholz, vincono i Conservatori (37%), sfonda la destra

Sono elezioni molto amare per il cancelliere tedesco Olaf Scholz quelle di domenica nei lander della Baviera e dell’Assia, che coinvolgono circa il 20% dell’elettorato nazionale. A trionfare sono infatti i Cristiano sociali della Cdu/Csu, con lo sdoganamento definitivo della destra estrema, l’Afd, che ottiene importanti risultati in entrambe le regioni tra il 15 e il 16,5%.

Elezioni tedesche, crolla la Spd di Scholz

Il voto segna anche un’importante tappa in vista del voto del 2025: le attuali proiezioni danno l’ex partito di Angela Merkel in netto vantaggio ma a preoccupare la Spd è soprattutto il risultato dei liberali, alleati di governo nella “coalizione semaforo”. Le elezioni nei due Lander ricchi sono considerate il barometro dell’umore politico dell’intera Germania. Il risultato di Monaco vede ancora la vittoria schiacciante della Csu di Markus Söder: l’attuale presidente della Baviera si riconferma con il 37% dei voti. Che gli consentono di continuare a governare insieme al partito locale di destra che ha ottenuto il 14%.

Sfonda la destra di Afd, primi i conservatori /Cdu/Csu)

Ottimo il risultato che di Alternative für Deutschland (Afd) , che ha guadagnato quasi 5 punti percentuali rispetto al 2018 raggiungendo un significativo 15%, che gli vale la terza posizione. Uno svalicamento di cui la politica tedesca dovrà tenere conto, finora il partito di destra radicale non aveva attecchito al di fuori delle regioni più povere dell’Est. I Verdi raggiungono il secondo posto, con il 16%, la Spd, inchiodata allo 8,5%.

Baviera e Assia: un incubo per il governatore

Anche in Assia vincono i Cristiano sociali con il 35,5% dei consensi, con una crescita dell’8,5% rispetto a cinque anni fa. Al secondo posto, al 16,7%, Afd, che stacca di poco più di un punto percentuale la Spd, ferma al 15,4%, risultato uguale a quello dei Verdi, al governo in questa regione. Per l’ Afd questo risultato elettorale si profila come il migliore della loro storia in un Land della ex Germania Ovest: in nessun’altra regione finora erano riusciti a ottenere tra i 21 e i 26 deputati. La Cdu dovrebbe ottenere tra i 44 a i 52 seggi, la Spd dai 20 ai 23 e i Verdi da 19 a 23. Una vera doccia fredda per il cancelliere Scholz, confermata dal commento della capolista dei socialdemocratici in Assia, la ministra dell’Interno Nancy Faeser, che ha definito “molto deludente” il risultato del suo partito alle elezioni di oggi.

Salvini: crolla la sinistra, è un’ottima notizia

In Italia tra i primi a commentare c’è Matteo Salvini. “Elezioni in Germania, crolla la sinistra e cresce ovunque Afd. Ottima notizia: quando i cittadini scelgono, e votano, hanno sempre ragione. Lega impegnata per un centrodestra unito, per cambiare finalmente anche l’Europa”, scrive il vicepremier su X.