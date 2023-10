È morta Suzanne Somers, la bionda svampita di “Tre cuori in affitto”. Avrebbe compiuto 77anni oggi

Avrebbe festeggiato il suo 77esimo compleanno oggi, Suzanne Somers, l’attrice nota in America e amata in Italia soprattutto per il ruolo di Chrissy – la bionda svampita di Tre cuori in affitto –. E per quello di Carol in Una bionda per papà con Patrick Duffy. Successi indiscussi della tv, ma anche importanti performances cinematografiche in titoli di rilievo, che le sono valsi nel 2003 una stella sull’Hollywood Walk of Fame.La bionda stelle del piccolo schermo ha lottato molti anni contro un tumore al seno che, alla fine, le è stato fatale. La famiglia, come riporta il sito del Tgcom24, «ha dichiarato in un comunicato che la Somers aveva un cancro al seno da oltre 23 anni. E si è spenta un giorno prima del suo compleanno. I parenti più stretti erano con lei a Palm Springs, in California, e avevano programmato di festeggiare i suoi 77 anni il 16 ottobre».

È morta Suzanne Somers, l’attrice di tre “Cuori in affitto”

Eppure, a dispetto di una vita passata a combattere contro il male che l’ha portata via, la Somers sul grande e sul piccolo schermo ha portato quella leggerezza e quel sorriso ammiccante che la vita le ha spesso negato o quanto meno regalato con grande parsimonia. Ha iniziato a recitare alla fine degli anni ’60, ottenendo il suo primo credito nel film di Steve McQueen Bullitt. I riflettori si accesero quando fu scelta per interpretare una piccola parte nel film di George Lucas del 1973 American Graffiti. Negli anni ’70 partecipò a molti progetti televisivi, ma il successo arrivò con Tre cuori in affitto, la celebre sit com trasmessa sulla Abc, che la vide protagonista dal 1977 al 1981 nei panni della bambolona bionda tutta curve e ingenuità. Simpaticissima, brillante e seducente, incapace di malizia, ma generosa dispensatrice di perle di saggezza spicciola e di tante risate-

Ha lottato contro la malattia per 23 anni

A confermare il decesso, a “PageSix“, ha provveduto poi anche l’agente della star americana, R. Couri Hay, che nel dare l’annuncio della scomparsa ha ricordato la lunga battaglia della Somers contro la malattia, durata 23 anni. «Suzanne Somers è morta in pace. A casa. Nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni. Suzanne era circondata dall’amorevole marito, Alan (Hamel), suo figlio, Bruce, e i parenti stretti. Questa settimana avrà luogo una sepoltura familiare privata, con una commemorazione che avverrà il mese prossimo».