Dipendente fa la pipì nel serbatoio della fabbrica di birra: bufera sul marchio cinese Tsingtao (video)

Chi almeno una volta nella vita è andato in un ristorante cinese e ha ordinato della birra non può non averla bevuta: la Tsingtao, la marca di birra più nota della Cina e la più esportata all’estero, è finita nella bufera mediatica da alcuni giorni. Colpa di un dipendente infedele (o un sabotatore secondo la versione di Pechino) che ha urinato nel serbatoio della birra in uno degli stabilimenti. A immortaltare il momento topico un suo complice, che lo ha poi immesso in circolazione sui Social.

Il video girato in uno stabilimento della Tsingtao che è già stato identificato

Il video è spuntato sui social il 19 ottobre e ha già ottenuto alcuni milioni di visualizzazioni. La clip mostra un uomo, vestito con un’uniforme e un copricapo in testa, all’interno di una fabbrica. L’uomo scavalca un muro ed entra in un serbatoio, dove si appresta ad urinare. Nel tag della posizione del video, secondo quanto riferito dal quotidiano locale The Paper si legge “Fabbrica di birra Tsingtao n. 3”.