Ddl foibe, via libera del Senato. La commozione di Menia: “Giorno storico, mai più negazionismo”

L’Aula del Senato ha approvato con 147 voti favorevoli, nessuno contrario e 2 astenuti il disegno di legge che, all’interno della legge del 2004 che ha istituito il “Giorno del ricordo”, inserisce una serie di misure per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Il ddl, ora passerà all’esame della Camera.

Via libera al Senato al ddl sulle foibe: la commozione di Menia

C’è stato un momento intenso, di grande commozione nell’Aula di Palazzo Madama, durante le dichiarazioni di voto sul ddl Foibe. Non ha nascosto le lacrime il senatore di FdI, Roberto Menia, mentre sottolineava il dramma delle foibe di Basovizza. Il parlamentare di Pieve di Cadore, esule istriano, prima ha ricordato le scuse del presidente Cossiga che si recò in visita a Basovizza, poi con riferimento al testo del ddl ha aggiunto: «Ora in quel luogo ci andranno in visita le scuole…». Un grande traguardo, il riconoscimento di un lavoro a cui Menia ha dedicato l’anima. «Signor Presidente, colleghi, vi dirò che questa dichiarazione di voto per me non è certo banale come altre – ha esordito Menia- : non è l’ultimo atto scontato del rito della liturgia parlamentare. Oggi per me è molto di più, perché questa è una cosa che a me sta nel cuore. Come ho avuto modo di dirvi molte volte, io sono figlio di quell’esilio istriano. Orgoglioso figlio di quell’esilio istriano, che so a chi devo. Per me questo è un fatto che anche intimamente muove il cuore e la coscienza. E allora voglio dirvi che questa per me è un’altra tappa comunque di vittoria di una vecchia battaglia di giustizia contro la congiura del silenzio. Contro il negazionismo, contro il giustificazionismo, che anche oggi ho sentito aleggiare più e più volte». Un intervento commosso, che ha scosso l’Aula.

Il testo che promuove la conoscenza della tragedia delle foibe

Si tratta di un testo che unifica tre ddl diversi. La norma prevede una modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe. Prevista anche la promozione nelle scuole della conoscenza dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. E, ancora, si pensa all’istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di ‘Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli’.

Frassinetti: “Fondamentale recarsi sui luoghi di questa tragedia”

Orgogliosa Paola Frassinetti, la sottosegretaria all’Istruzione e al merito. “Oggi in Senato è stata approvata un’importante legge per potenziare, anche attraverso l’incremento di fondi, i viaggi degli studenti sui luoghi delle foibe e dell’esodo. Inoltre molto significativo è il concorso rivolto ai laureandi delle facoltà di architettura, design, ingegneria ed altre facoltà ad indirizzo artistico che prevede la realizzare di un’istallazione temporanea da esporre nelle maggiori città. Soltanto andando nei luoghi di queste tragedie gli studenti potranno capire quanti italiani sono stati trucidati dai partigiani comunisti di Tito, pagine di storia terribili, per troppo tempo tenute nascoste”.