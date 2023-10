Dal Bronx al Nobel: chi è Claudia Goldin, pioniera degli studi sul ruolo delle donne nell’Economia

Il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato all’americana Claudia Goldin dell’università di Harvard per il suo lavoro sulla posizione delle donne nel mercato del lavoro. La vincitrice, la terza donna a vincere il premio, ha “migliorato la nostra comprensione della situazione delle donne nel mercato del lavoro”, ha annunciato la giuria del Nobel.

Claudia Goldin è nata a New York City nel 1946 da una famiglia ebrea ed è cresciuto nel complesso residenziale di Parkchester nel Bronx. Dopo aver conseguito la laurea in economia alla Cornell, Goldin è entrata nel programma di dottorato in economia presso l’Università di Chicago con l’intenzione di studiare organizzazione industriale. Iniziò il suo programma di dottorato in quel campo, ma dopo che Gary Becker arrivò a Chicago aggiunse l’economia del lavoro e poi gravitò sulla storia economica con Robert W. Fogel.

Chi è Claudia Goldin

Come spiega la motivazione dell’accademia svedese delle Scienze – che ha assegnato il premio assieme alla Banca di Svezia – la Goldin, ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro, fornendo il primo resoconto completo sulle retribuzioni e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel corso dei secoli. Donne che – continua la motivazione – “sono ampiamente sottorappresentate nel mercato del lavoro globale e, quando lavorano, guadagnano meno degli uomini”. La studiosa