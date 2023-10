Dai collettivi studenteschi milanesi tifo per Hamas e antisemitismo. Valditara annuncia tolleranza zero

Tolleranza zero verso chi inneggia ai massacri di Hamas e indulge in atteggiamenti di antisemitismo. Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dopo aver appreso di alcune storie pubblicate sui propri profili social da i collettivi di due scuole milanesi. “Saranno effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici dove sarebbero emersi atteggiamenti di odio antisemita e di esaltazione della infame azione di Hamas. Vogliamo verificare se qualcuno ha realmente manifestato atteggiamenti di odio, di antisemitismo o di incitamento alla guerra contro Israele”, ha affermato il ministro, aggiungendo che “se questi fatti venissero appurati, i responsabili saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei – ha sottolineato – deve essere perseguito dalle leggi penali”.

I collettivi studenteschi milanesi inneggiato ad Hamas: “Quant’è bello quando brucia Tel Aviv”

Valditara ha appreso dei post intrisi d’odio mentre si trovava in visita alla scuola della Comunità ebraica di Milano, per portare la solidarietà propria e del governo per il feroce attacco subito da Israele. Lì è stato informato dalla stessa comunità ebraica del fatto che due collettivi milanesi, il “Kurva Manzoni antifa” e il collettivo A112 del liceo Setti Carraro, avevano postato nelle proprie storie, rispettivamente, un inno a “quant’è bello quando brucia Tel Aviv” e una esaltazione del fatto che “La Palestina vive! La Palestina resiste!”.

Valditara annuncia tolleranza zero: “Ispezioni e, se confermato, denuncia alla Procura”

“In queste ore drammatiche – ha detto il ministro – voglio esprimere vicinanza al popolo ebraico, vittima di un attacco brutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto. Questo odio feroce, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero”. “Non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralità e la bellezza dell’essere umano, la cui esistenza è sacra e inviolabile”, ha proseguito il ministro, chiarendo che per questo motivo si muoverà per accertare e poi sanzionare qualsiasi pulsione antisemita nelle scuole.