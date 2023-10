Colpiti 450 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. L’Iran minaccia: «Superata la linea rossa»

Puntuale arrivano le minacce dall’Iran. Israele ha «superato la linea rossa» e «potrebbe costringere tutti a intervenire». È quello che si legge in un post pubblicato sull’account del presidente iraniano Ebrahim Raisi sul social. «I crimini del regime sionista hanno superato le linee rosse, fatto che potrebbe costringere tutti a intervenire», avverte Raisi. «Washington ci chiede di non fare nulla, ma continua ad assicurare ampio sostegno a Israele. Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all’asse della resistenza (le forze sostenute dall’Iran in Medio Oriente, Hamas e gli Hezbollah libanesi compresi) , ma hanno ricevuto una risposta chiara sul campo di battaglia».

Il punto sugli ostaggi

«Stiamo facendo tutto il possibile per riportare gli ostaggi a casa. È una priorità assoluta», ha detto il portavoce delle forze israeliane Hagari. Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, ha affermato che il gruppo è «pronto a un accordo immediato per lo scambio dei prigionieri, tutti gli ostaggi in cambio di tutti i detenuti». E Hagari ha bollato quell’annuncio come «terrorismo psicologico».

Assalto ai magazzini di cibo nella Striscia