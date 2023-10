Cassa Depositi e Prestiti: 10 milioni per l’espansione di Caffè Borbone in Italia e all’estero

Nuovi fondi in arrivo per Caffè Borbone, volti a finanziare la crescita del produttore campano di caffè in Italia e all’estero. L’azienda, attiva nel mercato italiano della produzione di cialde compostabili e capsule compatibili, ha infatti siglato un accordo di finanziamento da dieci milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i suoi progetti di espansione.

La storia di Caffè Borbone inizia oltre venticinque anni fa. Oggi ha un fatturato superiore a 260 milioni di euro con circa 300 dipendenti, registrando volumi di vendita in costante crescita, con una fitta rete commerciale sul territorio italiano. La società è oggi uno dei principali produttori specializzati di caffè in cialde compostabili e capsule compatibili, oltre al caffè macinato per moka e il caffè in grani. Dal 2018 fa parte del Gruppo Italmobiliare, una delle principali investment holding italiane.

L’accordo con Cassa Depositi e Prestiti permetterà dunqueall’azienda di sostenere una parte dei nuovi investimenti destinati alla crescita in Italia e all’estero, aumentando innanzitutto la capacità produttiva degli impianti. In particolare, è prevista sia la costruzione di nuove linee di torrefazione e attrezzature per la produzione di prodotti in caffè che la realizzazione di nuove aree per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti nello stabilimento di Caivano, in provincia di Napoli. Inoltre, l’incremento dei volumi di produzione è strettamente legato alla previsione della crescita dell’export verso i mercati internazionali.

L’operazione di finanziamento con Caffè Borbone è coerente con le priorità di intervento individuate dal Piano 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti e, più in particolare, con le Linee Guida relative al sostegno alle filiere strategiche, rivolgendosi a un’azienda che intende consolidare il posizionamento competitivo a livello nazionale ed europeo e all’interno delle catene del valore.