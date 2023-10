Caivano, dopo i 9 arresti dell’Antimafia sciolto il Consiglio comunale: nominati 3 commissari

Sciolto il Comune di Caiano alle porte di Napoli. Nella riunione odierna il Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il governo ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale della cittadina balzata alle cronache nazionale per gli episodi di violenze di gruppo ai danni di due bambine di 10 e 11 anni all’interno del parco verde degradato e in stato di totale abbandono.

Caivano, il governo scioglie il Consiglio comunale

Sono stati nominati tre commissari per una durata di 18 mesi. Il comune era stato già commissariato lo scorso 3 agosto, quando venne nominato Gianfranco Tomao dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba dopo le dimissioni di 13 consiglieri su 24 del comune caivanese. Retto fino a quel momento dal sindaco Vincenzo Falco. In quell’occasione, oltre alla nomina di Tomao, venne anche avviata la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

Nominati 3 commissari per 18 mesi

Si tratta dell’undicesimo commissariamento che avviene nel comune di Caivano 1988 ad oggi, cinque dei quali negli ultimi dieci anni. Nei giorni scorsi, aveva fatto molto scalpore l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che aveva portato al fermo di nove persone. Tra cui due ex consiglieri comunali caivanese. Pesanti le accuse nei confronti dei nove fermati: associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose.

Conferenza stampa con Abodi e Mantovano

Sul fronte del recupero sociale il governo, con i ministeri dell’Interno per la sicurezza, dell’Istruzione e dello Sport per la cultura e la rieducazione, si sta muovendo da 40 giorni per interventi mirati alle giovani generazioni. Giovedì alle ore 11.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro sportivo Delphinia a Caivano. All’incontro con la stampa partecipano il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il commissario di governo per Caivano Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute Spa.